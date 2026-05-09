Holmbergs succé fortsätter – Arsenal krossade Aston Villa

Aston Villa tar emot Arsenal i omgång 20 av Womens Super Leauge.

Då kunde Smilla Holmberg bidra med en assist till första målet.

Matchen slutade 3–0 till Arsenal.

Under lördagen möts Aston Villa och Arsenal i omgång 20 av WSL. Då får Smilla Holmberg förtroende från start medan Stina Blackstenius får starta på bänken.

Redan efter fyra minuter kom matchens första mål när Smilla Holmberg kunde assistera Alessia Russo och nickade in en riktig kanon i mål. Det gav Arsenal ledningen och sedan kunde klubben bara utöka.

Dryga halvtimmen senare kunde Frida Maanum utöka till 2–0 och i andra halvlek kunde Alessia Russo åter näta när hon satte slutresultatet till 3–0.

Smilla Holmberg gick spela 60 minuter och i samma veva blev Stina Blackstenius inbytt.

Efter segern ligger Arsenal trea med fem poäng före Manchester United, med en match mindre spelad.