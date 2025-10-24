Hrgota målskytt – när Greuther Fürth föll

Under fredagen ställdes Greuther Fürth mot Karlsruher i 2. Bundesliga.

Matchen slutade 4–1 till Karlsruher.

Fürths enda målskytt var svensken Branimir Hrgota.

Greuther Fürth har haft en tuff inledning på säsongen i 2. Bundesliga. Under fredagen tog de emot Karlsruher.

Det var bortalaget som fick en smakstart på matchen och tog ledningen i den tredje minuten. 1–0 skulle bli 3–0 när det stod 91 minuter på matchklockan.

Då klev svensken Branimir Hrgota fram, som bytts in dryga halvtimmen innan, och slog till med reduceringsmålet. Fullträffen var förgäves då Karlsruher utökade till 4–1 vilket blev slutresultatet.

Greuther Fürth ligger på en tionde plats i den tyska andraligan.