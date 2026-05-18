Hyllningen: Dahl uttagen i säsongens lag
Samuel Dahl är med i en ärofylld elva.
Vänsterbacken Samuel Dahl har gjort det bra i Benfica och hyllas nu för sina insatser denna säsongen. Han är uttagen i ”säsongens lag” i Portugal som tidningen Records tar ut varje år.
Tidigare har svensken Viktor Gyökeres varit med i samma elva.
Denna säsongen står Dahl noterad för 53 tävlingsmatcher för Benfica varav 33 i ligaspelet.
Dahl belönades däremot inte med en VM-plats.
