Daily Records: Jensen hamnar inte i Malmö FF

Förra veckan kom uppgifter att Alexander Jensen, 24, skulle hamna i Malmö FF.

Nu kommer Daily Records med uppgifter om att det är ”osannolikt” att han hamnar där.

Sportbladet kunde häromdagen avslöja att Malmö FF var ute efter Aberdeens högerback Alexander Jensen. Enligt uppgifterna hade även en första kontakt tagits.

Men nu skjuter Daily Records ner uppgifterna.

De kommer med nya uppgifter om att det är ”mycket osannolikt” att dansken skulle hamna i allsvenskan och Malmö FF.

24-åringen lämnade BP vintern 2025 och har kontrakt med Aberdeen som sträcker sig över 2028.