Bakslag för Spanien: López missar VM

Spanien har drabbats av ett tungt bakslag inför sommarens VM.

Barcelonas mittfältare Fermín López missar mästerskapet efter en allvarlig fotskada.

Fermín López, som var en del av Spaniens EM-trupp 2024 och tog guld kommer att missa sommarens VM. Det efter att ha brutit ett ben i foten.

Barcelonas mittfältare byttes ut i paus i helgens match mot Real Betis efter en skadekänning.



Under måndagen bekräftade klubben att 22-åringen behöver opereras, ett ingrepp som väntas genomföras under tisdagen.

Enligt Mundo Deportivo blir Fermín borta i minst två månader, vilket innebär att han inte hinner återhämta sig i tid till mästerskapet.

Förbundskapten Luis de la Fuente väntas presentera VM-truppen nästa vecka.