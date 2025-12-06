Inter Miami vinner MLS – Messi slog till med två assist

Inter Miami har vunnit MLS.

Under lördagen spelades finalen mot Vancouver Whitecaps.

Då vann Florida-laget med 3-1 – där Lionel Messi assisterade till två av målen.

Foto: Alamy

Under lördagskvällen, svensk tid, skulle Major League Soccer avgöras.

I finalen på Chase Stadium i Fort Lauderdale, Florida, ställdes Lionel Messis Inter Miami mot Thomas Müllers Vancouver Whitecaps. Detta var även Jordi Alba och Sergio Busquets sista matcher i karriären.

Det första målet i finalen kom redan efter åtta minuter då Edier Ocampo stod för ett dråpligt självmål för bortalaget. Därefter skulle dock Vancouver kvitter matchen genom Ali Ahmed, som slog till efter en timmes spel.

Inter Miami tappade dock inte hakorna utan lade i en ytterligare växel. Med 71 minuter på klockan vann Lionel Messi bollen på offensiv planhalva och spelade fram sin landsman Rodrigo De Paul som rullade in 2-1.

När matchen var inne på tilläggstid spelade en 38-årig Lionel Messi fram till Tadeo Allende som gjorde 3-1 och förkunnade att Inter Miami vann sin första MLS-titel sedan grundandet av klubben 2020.