Isak missar Champions League – inget besked om comeback

Alexander Isak blir kvar i Liverpool när laget reser till Österrike.

Den svenske anfallaren är inte återställd från sin lårskada och missar match mot Lask Linz.

– Vi tar en dag i taget, säger Andoni Iraola.

Foto: Bildbyrån

Skadan som Alexander Isak fick under landslagssamlingen fortsätter att hålla honom borta från planen. Han skadade låret i Sveriges 2–1-seger mot Rumänien i Nations League och lämnade samlingen i förtid. Han har redan missat helgens stormöte mot Manchester City, och nu står det klart att han inte heller spelar i Champions League.

När Liverpool presenterade sin trupp till bortamötet med Lask Linz på tisdagen saknades Isaks namn. Det hade Andoni Iraola redan antytt under söndagen.

Inför City-matchen lät Iraola relativt lugn. Han beskrev det som en mindre skada och sa att den inte såg ut att vara långvarig. Nu kan han inte säga när svensken är tillbaka.

– De är inte så illa, men just nu är det svårt att säga när de är tillbaka. Vi tar en dag i taget. För alla tre gäller att jag faktiskt inte vet om de hinner till Brentford eller Villarreal, säger Iraola på en presskonferens.

Isak är inte ensam i sjukstugan. Dominik Szoboszlai och Cody Gakpo, som också missade matchen mot City, lämnas också utanför truppen.

Tätt schema väntar

Matchen mot Lask Linz spelas på onsdag med avspark 18.45. Därefter tar Liverpool emot Brentford på lördag, och på tisdag väntar Villarreal i Champions League.

Läs också: Isak skadad inför stormötet: ”Inte redo”