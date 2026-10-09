Isak skadad inför stormötet: ”Inte redo”

Liverpool tvingas klara sig utan Alexander Isak i helgens tungviktsmöte mot Manchester City.

Den svenske anfallaren hinner inte bli helt frisk från sin lårskada i tid.

– Han är inte redo för söndag, bekräftar tränaren Andoni Iraola.

Foto: Bildbyrån

Det var under Sveriges 2–1-seger mot Rumänien i Nations League som Alexander Isak ådrog sig en lårskada och tvingades lämna landslagssamlingen i förtid. Nu står det klart att skadan sätter stopp för strikern i söndagens stormöte på Anfield.

– Alex Isak och Cody Gakpo kommer inte att spela. De är inte redo, säger Liverpools tränare Andoni Iraola på sin presskonferens.

– Vi har haft otur. Alex har en lårskada. Det är en mindre skada, men det är fortfarande en skada. Det ser inte ut att vara något långvarigt, men han spelar inte på söndag.

Detta förvärrar situationen rejält för Liverpool som sedan tidigare har problem på anfallspositionerna med skador på Hugo Ekitike och Federico Chiesa.

Det gör att Iraola nu tvingas pussla i offensiven och ställs inför ett tunt utbud med spelare som Bradley Barcola, Victor Munoz, Rio Ngumoha och Lewis Koumas. Den sistnämnde lyfts fram som ett alternativ i stjärnans ställe.

– Koumas har vårt förtroende. Jag har alltid gillat honom och han har visat att han är redo att kasta in, säger Iraola.

Foto: Bildbyrån

Haaland spelklar för City

I Manchester City-lägret råder däremot muntrare besked på anfallssidan. Det har funnits frågetecken kring Erling Haaland, men målmaskinen rapporteras vara i fullt slag.

– Han är redo för Anfield och mår bra, meddelar Citys tränare Enzo Maresca.

City får dock klara sig utan Phil Foden som är avstängd inför drabbningen.