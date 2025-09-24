Israelen kallad för ”mördare” – tystade sedan Sevillas fans
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Villarreal besegrade Sevilla med 2-1 på bortaplan sent i går kväll.
Efterspelet kom att handla om matchhjälten Manor Solomon, som efter att ha blivit kallad för ”mördare” av Sevillafansen fick sista ordet med avgörandet i 86:e minuten.
Det är kosovoalbanska sporttidningen Telegrafi som skriver om hatet som israelen Manor Solomon fick från Sevillas fans under gårdagskvällen.
Efter att 26-årige Tottenhamlånet byttes in för Villarreal i minut 84 skanderades det ”mördare” från klacksektionen Biris Norte som tydligt varit pro Palestina – tvärtemot Solomon som öppet visat stöd för sitt Israel i Gaza-konflikten.
Men i gårdagens sena La Liga-match var det alltså Solomon som fick sista ordet då han två minuter efter sitt inhopp avgjorde med 2-1-målet – framför just Biris Norte. Klacksektionen hade redan dagen före matchen mot Villarreal gått ut på X och häcklat Solomon – och under matchens gång mot Villarreal sjöngs anti-sånger om Israel.
El hostil recibimiento de la afición del Sevilla FC a Manor Solomon, futbolista israelí del Villarreal, recibido con banderas de Palestina y cánticos contra Israel.@noticiasmira pic.twitter.com/DJziqeGMf6
— Daniel Saldaña (@Daniel_SM9) September 23, 2025
Mañana este defensor del genocidio visita nuestra casa, nosotros lo tenemos claro…
¡En Nervión no hay espacio para sionistas!#FreePlastine pic.twitter.com/GTB5ywcwKp
— Biris Norte (@birisoficial) September 22, 2025
Den här artikeln handlar om: