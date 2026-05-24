Milans fiasko – missar Champions League efter förlust

Fiasko för Milan.

Den italienska giganten missar Champions League.

Detta efter att ha förlorat hemma mot Cagliari.

Milan var en seger från att säkra en Champions League-plats i den sista omgången av Serie A. Då ställdes ”Rossoneri” mot bottenlaget Cagliari.

Milan fick en drömstart på matchen när Alexis Saelemaekers satte 1–0 efter bara två minuter.

Cagliari kvitterade i den 20:e minuten och 12 minuter in i andra halvlek vände det sardinska laget.

Milans förlust innebär att de missar Champions League – för andra året i rad.