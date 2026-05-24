Uppgifter: Storklubbarna jagar Nanasi – flera jättebud

Sebastian Nanasi, 24, lockar intresse från europeiska storklubbar.

Ajax och Stuttgart ska ha lagt bud på 18 miljoner och 19,5 miljoner euro på svensken.

Det rapporterar transferjournalisten Mohamed Toubache-Ter.

Sebastian Nanasi anslöt till franska Strasbourg 2024. Den här säsongen har den svenske mittfältaren utmärkt sig med tio mål och fem assist på 34 matcher.

Det stod nyligen klart att Nanasi inte kommer att följa med Sverige till VM. Petningen i Graham Potters trupp innebär däremot inte att intresset svalnat för den tidigare MFF-stjärnan.

Enligt den franska transferjournalisten Mohamed Toubache-Ter har den nederländska giganten Ajax och Bundesliga-klubben Stuttgart visat intresse för 24-åringen. Klubbarna ska ha lagt bud på 18 miljoner euro (cirka 195 miljoner kronor) respektive 19,5 miljoner euro (cirka 211 miljoner kronor).

Strasbourgs prislapp på Nanasi

Toubache-Ter uppger att båda buden har nobbats av Strasbourg. Den franska klubben hoppas på att kunna sälja Nanasi för 25 miljoner euro plus två miljoner euro i bonusar. Det motsvarar totalt 293 miljoner svenska kronor.

Enligt tidigare uppgifter i turkisk media ska även Trabzonspor ha visat intresse för 24-åringen.

Svenskens nuvarande avtal med Strasbourg sträcker sig till 2029.