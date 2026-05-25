Foto: Bildbyrån

Oron: Messi utgick skadad

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Lionel Messi misstänkts ha skadat baksida lår bara veckor kvar till VM.
Nu råder det stor oro i Argentina.

Argentina går in i VM som regerande mästare efter segern i Qatar 2022.

Då var Lionel Messi en viktig del av laget men nu råder det oro kring honom.

I den 73:e minuten tvingades Messi bryta Inter Miamis seriematch mot Philadelphia Union, efter att ha tagit sig mot baksida lår.

På presskonferensen svarade tränare Guillermo Hoyos om Messis status och lugnade situationen.

– Vi har inte information om någon skada, som jag vet om, säger Hoyos enligt ESPN och fortsätter:
– Han var utmattad, han var trött, planen var väldigt tung. När man är osäker försöker man att inte ta några risker.

Argentina inleder sitt VM-äventyr mot Algeriet den 17 juni. I gruppspelet ställs nationen även mot Österrike och Jordanien.

