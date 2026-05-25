Bulgarisk media: Trion lämnar Ludogorets

Per-Mathias Høgmo, Mikael Stahre och Christofer Augustsson är alla en del av den bulgariska storklubben Ludogorets Razgrad sedan november i fjol.

Tema Sport uppger att Ludogorets förhandlar om att avsluta kontraktet med trion. Detta efter en säsong som slutar utan pokaler för Ludogorets, för första gången sedan 2011.

Per-Mathias Høgmo har tidigare tränat Djurgården och BK Häcken. Mikael Stahre har varit i AIK, IFK Göteborg och Häcken och Christofer Augustsson tidigare varit assisterande i Mjällby.



