Viktor Johansson, 27, gör storsuccé i England.

I helgen storspelade keepern igen och höll nollan mot Portsmouth.

Då fanns den nye förbundskaptenen Graham Potter på läktaren.

Foto: Alamy

Sedan flytten från Rotherham förra sommaren har den svenske Stoke-målvakten Viktor Johansson vuxit ut till en av engelska The Championships absolut bästa. På de tolv inledande matcherna har succékeepern bara släppt till åtta mål och Stokes jakt på uppflyttning till Premier League lever i högsta grad.

I lördags stod Johansson för en ny superinsats när Stoke bortaslog klassikerklubben Portsmouth. Det blev ännu en hållen nolla för den 27-årige svenske landslagsmålvakten, som utsågs till matchens bästa spelare av statistiktjänsterna FotMob och Sofascore.

– Vi tog några märkliga beslut när vi lät bollen studsa eller försökte blockera för någon annan att komma och nicka, men vi lyckades ändå komma undan med saker och målvakten (Johansson, reds. anm.) gjorde en fantastisk räddning – men jag kan bara minnas att han gjorde en fantastisk räddning. Det var den chans de verkligen hade att kvittera, sa Stoke-tränaren Mark Robins enligt lokaltidningen Stoke Sentinel.

Graham Potter på plats

Succéinsatsen för Viktor Johansson kunde inte komma vid ett bättre läge. På läktarplats i ”The Potters” bortaseger befann sig nämligen en annan Potter; Graham Potter, nybliven förbundskapten för det svenska herrlandslaget.

Graham Potter och Linus Kandolin, assisterande tränare. Foto: Alamy

Den tidigare Östersund– och Premier League-tränaren befann sig på matchen för att iaktta den svenske målvakten. Johansson var förstakeeper i Jon Dahl Tomassons sista landslagssamling, efter att Robin Olsen meddelat att han avslutar sin karriär i ”Blågult”.

Det svenska landslaget ställs mot Schweiz och Slovenien i de två sista matcherna i VM-kvalet den 15 och 18 november.