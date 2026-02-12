Atlético Madrid slaktade Barcelona

Stormöte i Copa del Reys semifinal under torsdagskvällen.

Då körde Atlético Madrid fullständigt över Barcelona.

Segersiffrorna skrevs till 4-0 där samtliga målen kom innan pausvilan.

Foto: Bildbyrån

I spanska cupens kvartsfinal gjorde Atlético Madrid slarvsylta av Real Betis och vann med 5-0.

Nu i semifinalen var det uppenbarligen dags för nästa pulvrisering.

Hemma mot Barcelona slutade den första halvleken hela 4-0 efter mål av anfallstrion Antoine Griezmann, Ademola Lookman och Julian Alvarez. Till råga på allt öppnades målskyttet med ett självmål från Barcelonas mittback Eric Garcia.

Matchen i Madrid slutade också 4-0 där returen spelas på Camp Nou den 3 mars.

I den andra semifinalens första möte besegrades Athletic Club på hemmaplan av rivalen Real Sociedad med 1-0.