Fördel för Häcken inför returen – efter jätteblunder

BK Häcken mot Inter i Europa Cup.

Då vann Hisingeklubben det första mötet.

Detta efter en jätteblunder från Inter-målvakten Cecilía Rán Rúnarsdóttir.

Foto: Bildbyrån

Det första mötet mellan BK Häcken och Inter i Europa Cup gick av stapeln denna onsdagskväll.

Hemmalaget BK Häcken fick också en ordentlig drömstart på Hisingen. Tabby Tindell satte dit 1–0 redan i den 4:e minuten, detta då Runarsdottir i Inter-målet tappade in hennes inspel.

Efter Häckens ledningsmål var det jämn första halvlek som publiken på Bravida bjöds på. Jennifer Falk stod för en fin räddning i mitten av den första halvleken och precis före paus var Alice Bergström nära att utöka hemmalagets ledning, men några fel mål bjöds det inte på under den första halvleken.

Efter ungefär en timmes spel var Häcken nära att utöka sin ledning då Anvegård fick bollen snett inåt bakåt, men Runarsdottir var då med på noterna och räddade.

Häcken fortsatte att skapa en del chanser, men utöver Tindells tidigt fullträff så bjöds det inte på några fler mål på Hisingen ikväll. Häcken tar såldes med sig en 1–0-ledning till Milano nästa vecka.

Häcken: Falk – Bergström – Luik – Sandbech – Wijk – Sanvig – Anvegård – Wickenheiser – Tindell – Schröder – Jusu Bah.

Inter: Runarsdottir – Merlo – Bowen – Ivana – Robustellini – Tomaselli – Csiszar – Detruyer – Wullaert – Magull – Vilhjalmsdottir.