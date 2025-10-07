Bajen tar emot Brann – här är elvorna

Hammarby mot Brann i Europa Cup.

Inför mötet så har nu startelvorna släppts.

Foto: Bildbyrån

Hammarby kliver in i Europa Cup denna tisdagskväll.

Stockholmsklubben ställs inför en tuff uppgift i den andra kvalrundan, då man lottats mot norska storklubben SK Brann.

Inför det första mötet på Grimsta IP ikväll så har nu startelvorna släppts.

STARTELVOR:

Hammarby IF: Loeck – Holmberg – Carlsson – Bragstad – Blakstad – Koivisto – Joramo – Miyagawa – Lennartsson – Wangerheim – Hasund.

SK Brann: Panengstuen – Stenevik – Authen – Birkelund – Tynnilä – Peuhkurinen – Gaupset – Eikland – Davidson – Lovera – Lehtola.