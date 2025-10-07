Bajen tar emot Brann – här är elvorna
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Hammarby mot Brann i Europa Cup.
Inför mötet så har nu startelvorna släppts.
Hammarby kliver in i Europa Cup denna tisdagskväll.
Stockholmsklubben ställs inför en tuff uppgift i den andra kvalrundan, då man lottats mot norska storklubben SK Brann.
Inför det första mötet på Grimsta IP ikväll så har nu startelvorna släppts.
STARTELVOR:
Hammarby IF: Loeck – Holmberg – Carlsson – Bragstad – Blakstad – Koivisto – Joramo – Miyagawa – Lennartsson – Wangerheim – Hasund.
SK Brann: Panengstuen – Stenevik – Authen – Birkelund – Tynnilä – Peuhkurinen – Gaupset – Eikland – Davidson – Lovera – Lehtola.
Den här artikeln handlar om: