Här hyllar AIK-supportrarna Nabil Bahoui
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Nabil Bahoui är en ikon i AIK.
Inför matchen mot MFF hyllades den förre stjärnan.
AIK-ikonen Nabil Bahoui bekräftade inför säsongen att han avslutar spelarkarriären. Inför ”Gnagets” match mot Malmö FF hyllades 35-åringen med ett tifo från hemmaklacken.
”Läget är guldish, alltid detsamma, Nabil Bahoui”, löd budskapet på tifot.
Supportrarna visade även en banderoll tillägnad 35-åringen där det stod: ”Frän Bredäng till Solna, derbydräpare av klass. För alltid en av oss, tack Nabbe!”
Bahoui var själv på palts nere på Nationalarenan för att ta del av hyllningen.
Den offensive pjäsen gjorde 66 mål och 26 assist på 181 tävlingsmatcher i AIK, där han var med och vann SM-guld 2018. Han har även representerat klubbar som Brommapojkarna, Grasshopper och HSV.
Den här artikeln handlar om: