Så startar BK Häcken och Sirius

BK Häcken tar emot serieledande IK Sirius.

Så ställer lagen upp.

Under måndagen ställs BK Häcken mot IK Sirius, som toppar den allsvenska tabellen. Häcken kommer senast från ett kryss mot nykomlingen Västerås SK. Samtidigt tog Sirius en tung bortaseger senast mot Malmö FF.

Inför matchen gör Häckens tränare Jens Gustafsson flera förändringar. Johan Hammar, Filip Öhman, Silas Andersen (avstängd), Jeremy Agbonifo och Sanders Ngabo ersätts med Harry Hilvenius, Brice Wembangomo, Abdoulaye Doumbia, Amour Layouni och Julius Linberg.

Sirius-tränaren Andreas Engelmark gör en förändring från MFF-mötet. Charlie Nildén ersätts av Matthias Nartey.

Matchen startar 19.00.

Startelvor:

BK Häcken: Andersson – Wembangomo, Hilvenius, Helander, Lundkvist – Rygaard, Doumbia – Layouni, Svanbäck, Lindberg – Lindgren

IK Sirius: Celic – Rönnlöf Castegren, Soumah, Anker, Krusnell – Heier, Lindberg – Bjerkebo, Nartey, Persson – Ure