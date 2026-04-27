Norge stöttar anmälan mot Fifa-presidenten

Foto: Bildbyrån

Människorättsorganisationen FairSquare har anmält Fifa-presidenten Gianni Infantino.

Bakgrunden till anmälan är att organisationen anser att Infantino brutit mot etiska regler när USA:s president Donald Trump överlämnades Fifas fredspris.

Nu får FairSquare stöd av det norska fotbollförbundet (NFF).

– Vi diskuterade det på styrelsemötet. Vi bedömer det på ett sådant sätt att vi kommer att stödja det, och vi kommer att skicka ett brev till Fifa och be etikkommittén att behandla detta klagomål, säger förbundets ordförande Lise Klaveness enligt NRK.

NFF vill samtidigt att fredspriset ska avskaffas helt och hållet.

– Vi är kritiska till dess tillkomst. Den hade ingen grund i FIFA-kongressen. Den saknar legitimitet och ligger helt klart utanför FIFA:s mandat. Det är allvarligt att ett politiskt pris införs utan grund, förklarar Klaveness.