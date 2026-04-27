Så startar AIK och Malmö FF

AIK och Malmö FF drabbar samman under måndagen.

Nu har startelvorna presenterats.

Under måndagen ställs AIK mot Malmö FF i ett allsvenskt rivalmöte. Sedan tidigare stod det klart att ”Gnagets” Axel Kouame saknas i matchtruppen. Därtill missar stjärnan Dino Besirovic matchen.

AIK-tränaren José Riveiro väljer att göra fyra förändringar från den senaste matchen mot MFF. Sotirios Papagiannopoulos inleder på bänken och ersätts av Abdihakim Ali. Samtidigt bänkas Victor Andersson och Erik Flataker medan Bersant Celina och Taha Ayari startar. Även Charlie Pavey är tillbaka i elvan.

I MFF är lagkaptenen Pontus Jansson långtidsskadad och missar drabbningen. Han ersätts av Andrej Djuric.

Matchen startar 19.00.

Startelvor:

AIK: Nordfeldt – Pavey, Csongvai, Cissé, Wilson – Hove, Mujanic, Ali – Yohanna, Ayari, Celina

Malmö FF: Dahlin – Stryger, Djuric, Rösler, Lundbergh – Ali, Rosengren, Karabelyov, Skogmar – Haksabanovic, Botheim