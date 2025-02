Barcelona leder La Liga – efter kontroversiellt domslut

FC Barcelona hade chansen att gå om både Real- och Atletico Madrid.

Efter en 1-0-seger mot Rayo Vallecano är katalanerna nya serieledare i La Liga.

Detta efter bortalaget fått ett mål bortdömd för en tveksam offside.

”Vi läser dig”, skriver Rayo Vallecano på X.



Barcelona är nya serieledare i La Liga efter kvällens 1-0-seger mot Rayo Vallecano på Estadi Olímpic Lluís Companys.



Robert Lewandowski var iskall från straffpunkten i den 28:e minuten och blev stor matchhjälte.



Skulle dock matchen ha slutat utan mål för Rayo Vallecano? Det tvistar de lärda om.



Strax innan paus hade nämligen bortalaget en boll i nät efter att Jorge de Frutos tagit emot en chipp och läckert skjutit in kvitteringen. Domarens svar? Offside. Målet dömdes bort utan VAR-granskning och på reprisbilder syntes de Frutos vara på rätt sida.



”Vi läser dig”, skrev Rayo Vallecano på X tillsammans med ett klipp på målet.



X-kontot Trey, med 1,3 miljoner följare, skriver:



”Sättet domaren ledigt dömde bort ett klart mål för Rayo Vallecano och fortsatte spelet som att ingenting hände”



Det kan dock finnas en förklaring. När de Frutos mottog bollen befann sig lagkamraten Randy Nteka i en offsideposition och stod i vägen för Barcelonas Inigo Martinez.

The reason why Rayo Vallecano goal was ruled offside.

The Rayo player blocked Barcelona's defender Inigo Martinez.

Hence, he is now part of the play, and is considered as assisting the player who scored.



This is why it is offside.



It is called the blocking rule.#BarçaRayo pic.twitter.com/5XmMtfT4Su