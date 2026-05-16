Manchester City vinner FA-cupen – Semenyo hjälte

Manchester City har vunnit sin andra titel i år.

Detta då man besegrade Chelsea i FA-cupfinalen.

Där blev Antoine Semenyo stor hjälte.

De har chans att vinna Premier League och har redan plockat hem titeln i igacupen.

I dag hade Manchester City chans att ta sin andra titel för året, då man ställdes mot Chelsea i finalen av FA-cupen.

Den spelades, i vanlig ordning, på Wembley Stadium i London och skulle bli en spännande tillställning.

Pep Guardiolas lag var allt som oftast bollförande i den första akten men fick inte hål på ”The Blues”, som inte heller hittade nät under de första 45 minuterna.

Även den andra halvleken såg ut att bli en mållös sådan under lång tid. Sedan slog Antoine Semenyo, från nära ingenstans, till och spräckte målnollan med en läcker klack i den 71:a minuten.

Det målet skulle räcka hela vägen till seger och FA-cuptiteln, vilket är klubbens åttonde i historien.

