JUST NU: Gais tappade segern – Lindell kvitterade sent

Efter en tuff inledning såg Gais ut att ha prickat formen.

Detta då man gick mot sin tredje raka allsvenska seger.

Erik Lindell ville dock annat – och kvitterade sent för Degerfors.

Efter förluster mot Djurgården, Malmö och Häcken gick Gais obesegrade från den fjärde omgången till den åttonde.

Inför dagens match mot Degerfors hemma hade man tagit två raka segrar och var favoriter till att ta sin tredje raka seger.

Det såg man också lyckas med, efter en drömstart.

När matchuret visade elva spelade minuter slog Matteo De Brienne in ett nära perfekt inlägg som William Milovanovic snyggt styrde vidare in i mål via huvudet.

– Det var en bra boll, så jag ville bara möta den. Jag kom bra in i tajmingen där så det vara bara: ”Bam”. Det var en bra känsla, sade målskytten i TV4:s sändning i paus.

Det blev även slutresultatet i den första halvleken.

I den andra dröjde det lång tid innan nästa mål skulle falla. Det återstod åtta ordinarie minuter när Elias Barsoum skickade in ett hårt inspel på den bortre stolpen. Där fanns Erik Lindell som styrde in 1-1-målet bakom Mergim Krasniqi.

Det skulle även bli matchens sista mål vilket innebar delad pott på Gamla Ullevi.