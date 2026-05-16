Delad pott i Borlänge mellan Brage och ”Peking”

I dag gjorde IK Brage och IFK Norrköping upp om tre poäng i superettan.

Däremot delades det endast ut två poäng – efter en mållös tillställning.

Så sent som i onsdags tappade IFK Norrköping seger till oavgjort i slutminuterna mot nykomlingen Nordic United.

Detta samtidigt som IK Brage tog emot Östersunds FK hemma och förlorade med 4-2.

Redan i dag, lördag, var det dags för en ny match för Borlänge-laget på Domnarsvallen. Denna gång stod just ”Peking” för motståndet.

Där skulle chanserna radas upp från båda lagen, utan att bollen letade sig in i mål. Totalt sett avlossades det 24 avslut varav sju på mål.

I slutminuterna var såväl Gustav Nordh som Christoffer Nyman nära att frälsa sitt lag. När domaren till sist blåste för full tid slängde sig så gott som samtliga spelare ner på planen och andades ut efter en riktig pers till match.