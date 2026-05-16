Nattsvart för Smith – St. Pauli åker ur Bundesliga
Allt stod på spel när St. Pauli ställdes mot Wolfsburg under lördagen.
Då skulle de sistnämnda vinna bottenmötet – och knipa den negativa kvalplatsen.
Detta samtidigt som Eric Smiths Hamburg-lag är ute ur Bundesliga.
Förutsättningarna inför den sista omgången i Bundesliga var mycket tydliga. St. Pauli, Wolfsburg och Heidenheim stod alla på samma poäng i botten av serien – och två av lagen skulle möta varandra.
Detta i form av Eric Smiths St. Pauli och Mattias Svanbergs Wolfsburg där båda lagen behövde en seger för att ha chans att klara sig kvar i serien.
På Millentor Stadion i Hamburg skulle ett av lagen lyckas med just det, men inte utan spänning.
I den 36:e minuten tog Konstantinos Koulierakis ledning för bortalaget. Drygt tio minuter in i den andra akten kvitterade Abdoulie Ceesay för St. Pauli.
Sju minuter senare skulle dock St. Pauli-målvakten Nikola Vasilj göra självmål, som godkändes efter VAR-granskning och med drygt tio minuter kvar att spela punkterade Dženan Pejčinović matchen.
Resultatet innebär att Wolfsburg säkrade kvalplatsen i den sista matchen samtidigt som Heidenheim och St. Pauli kommer att spela i andraligan nästa år.
