Nattsvart för Smith – St. Pauli åker ur Bundesliga

Allt stod på spel när St. Pauli ställdes mot Wolfsburg under lördagen.

Då skulle de sistnämnda vinna bottenmötet – och knipa den negativa kvalplatsen.

Detta samtidigt som Eric Smiths Hamburg-lag är ute ur Bundesliga.

Förutsättningarna inför den sista omgången i Bundesliga var mycket tydliga. St. Pauli, Wolfsburg och Heidenheim stod alla på samma poäng i botten av serien – och två av lagen skulle möta varandra.

Detta i form av Eric Smiths St. Pauli och Mattias Svanbergs Wolfsburg där båda lagen behövde en seger för att ha chans att klara sig kvar i serien.

På Millentor Stadion i Hamburg skulle ett av lagen lyckas med just det, men inte utan spänning.

I den 36:e minuten tog Konstantinos Koulierakis ledning för bortalaget. Drygt tio minuter in i den andra akten kvitterade Abdoulie Ceesay för St. Pauli.

Sju minuter senare skulle dock St. Pauli-målvakten Nikola Vasilj göra självmål, som godkändes efter VAR-granskning och med drygt tio minuter kvar att spela punkterade Dženan Pejčinović matchen.

Resultatet innebär att Wolfsburg säkrade kvalplatsen i den sista matchen samtidigt som Heidenheim och St. Pauli kommer att spela i andraligan nästa år.