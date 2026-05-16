HBK snuvades på första segern hemma mot Elfsborg

Halmstads BK såg länge ut att ta sin första allsvenska seger i år.

Elfsborg och Arber Zeneli ville annat.

Detta då han kvitterade matchen med tio minuter kvar att spela.

Inför dagens match hade Halmstads BK förlorat fem matcher och spelat oavgjort i två. För Elfsborg del hade det gått klart bättre då man stod noterade för 14 poäng och hade fem poäng upp till serieledande IK Sirius.

Matchen på Örjans Vall skulle börja bäst för Stuart Baxters lag som tog ledningen redan i den 24:e minuten. Då slog Hussein Carneil in ett inlägg som gick förbi samtliga spelare i boxen och målvakten Isak Pettersson. Målet var också ytterns första på fyra år, då han spelade i IFK Göteborg.

Den andra halvleken kom, till stor del, att präglas av två saker.

Den första innefattade en HBK-banderoll som sattes i brand av den tillresta Elfsborgs-klacken och som kom att innebära ett matchmöte.

Den andra handlar om Arber Zenelis inhopp. 20 minuter efter att 31-åringen byttes in spelade Momoh Kamara snyggt fram honom till 1-1. Kort efter det vände han ut och in på en HBK-spelare och var nära att servera Ihler till 2-1.

Efter åtta minuters tilläggstid skulle dock domare Sundell blåsa av matchen med slutresultatet 1-1. Det innebär att Borås-laget har tagit 15 poäng, och HBK tre.



