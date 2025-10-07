JUST NU: Häcken mot Katowice – här är elvorna

BK Häcken mot GKS Katowice denna tisdagskväll.

Inför Europa Cup-mötet så har nu startelvorna släppts.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken var otroligt nära att ta sig vidare till Champions Leagues ligafas, men efter en sen kvittering från Atletico Madrid så föll man till sist i förlängningen i Spanien.

Istället väntar nu spel mot GKS Katowice i den andra kvalrundan till Europa Cup.

Inför kvällens första möte så har nu startelvorna släppts.

STARTELVOR:

BK Häcken: Falk – Bergström -Byrnak – Östlund – Wijk – Sanvig – Wickenheiser – Tindell – Anvegård – Jusu Bah – Schröder

GKS Katowice: Seweryn – Cyraniak – Zawadzka – Nowak – Michalczyk – Hmírová – Kaláberová – Nieciag – Maciazka – Jaszek – Brzeczek