JUST NU: Häcken mot Katowice – här är elvorna
Följ Fotbolldirekt på
Google news
BK Häcken mot GKS Katowice denna tisdagskväll.
Inför Europa Cup-mötet så har nu startelvorna släppts.
BK Häcken var otroligt nära att ta sig vidare till Champions Leagues ligafas, men efter en sen kvittering från Atletico Madrid så föll man till sist i förlängningen i Spanien.
Istället väntar nu spel mot GKS Katowice i den andra kvalrundan till Europa Cup.
Inför kvällens första möte så har nu startelvorna släppts.
STARTELVOR:
BK Häcken: Falk – Bergström -Byrnak – Östlund – Wijk – Sanvig – Wickenheiser – Tindell – Anvegård – Jusu Bah – Schröder
GKS Katowice: Seweryn – Cyraniak – Zawadzka – Nowak – Michalczyk – Hmírová – Kaláberová – Nieciag – Maciazka – Jaszek – Brzeczek
Den här artikeln handlar om: