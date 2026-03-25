JUST NU: Så startar Hammarby mot Sparta Prag

Hammarby har tagit sig till semifinal i Europa Cup.

Ikväll spelas den första av två matcher mot tjeckiska Slavia Prag.

Så här väljer Martin Sjögren att formera laget.

Foto: Bildbyrån

För fem dagar sedan besegrades Kristianstad i semifinalen i svenska cupen. Nu har Hammarby rest till Tjeckien för nästa nästa semifinal. Nu handlar det om Europa Cup mot Sparta Prag.

Bajen ställer även upp med samma lag som bortaslog Kristianstad:

Melina Loeck – Sofia Reidy, Emilie Bragestad, Alice Carlsson, Gudrún Arnardóttir – Emilie Joramo, Elin Sørum – Stina Lennartsson, Vilma Koivisto, Vilde Hausund – Svea Rehnberg

Matchen har avspark klockan 18:00.