JUST NU: Smilla Holmberg med assist när Arsenal tar ledningen

Aston Villa tar emot Arsenal i omgång 20 av Womens Super Leauge.

Då assisterar Smilla Holmberg till Arsenals ledningsmål.

Foto: Alamy

Under lördagen möts Aston Villa och Arsenal i omgång 20 av WSL. Då får Smilla Holmberg förtroende från start medan Stina Blackstenius får starta på bänken.

Redan efter fyra minuter tar gästerna Arsenal ledningen. Smilla Holmberg jobbar på sin kant och får in ett inlägg till Alessia Russo som nickar in ledningsmålet.

Matchen pågår!



***

Startelvor:

Aston Villa: D’Angelo – Maritz, Taylor, Sedlandes, Maltby – Jean-François, Kendall, Salmon – Hijkata, Daily, Hanson.

Arsenal: Borbe – Fox, Wubben-Moy, Cordina, Hinds – Mariona, Little, Maanum – Holmberg, Smith, Russo.