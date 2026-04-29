Foto: Bildbyrån

Smilla Holmberg slår till för Arsenal

Lovina Stafhammar
Arsenal tar emot Leicester i Womens Super Leauge under onsdagen.
Då slog Smilla Holmberg till med 2–0 målet.
Det blir hennes första mål i WSL.

Foto: Bildbyrån

Womens Super Leauge börjar närma sig sitt slut. Under onsdagen ska Arsenal ta emot Leicester i omgång 14. Då startade Smilla Holmberg och Stina Blackstenius.

I minut 25 kunde den före detta Linköpings-spelaren Frida Maanum slå till med 1–0 målet. Bara två minuter senare kunde Smilla Holmberg slå till och utöka Arsenals ledning. Det var hennes första mål för Arsenal i WSL.

