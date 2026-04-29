Foto: Bildbyrån

JUST NU: Två svenskar från start när Arsenal möter Leicester

Lovina Stafhammar
Arsenal tar emot Leicester i Womens Super Leauge under onsdagen.
Då startar både Smilla Holmberg och Stina Blackstenius.

Womens Super Leauge börjar närma sig sitt slut. Under onsdagen ska Arsenal ta emot Leicester i omgång 14.

Då får både Smilla Holmberg och Stina Blackstenius förtroende från start, samtidigt som Emma Jansson får starta på bänken för gästerna.

Startelvor:

Arsenal: van Domselaar – Codina, Fox, Hinds, Holmberg – McCabe, Luttle, Maanum – Pelova – Smith, Blackstenius.

Leicester: Clark – Ale, Kees, Mayling, McLoughlin – Neville, Thibaiud, Tierney – van Engmond, Cain, O´Brien.

