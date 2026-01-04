Kamerun höll undan – klara för kvartsfinal
Kamerun är klara för kvartsfinal i Afrikanska mästerskapen.
Sydafrika kom inte närmare än en sen reducering.
Kamerun började bäst i åttondelsfinalmötet mot Sydafrika och i den 34:e minuten fick man utdelning då Junior Tchamadeu satte dit 1–0.
Den ledningen höll sig också till halvtid och direkt i den andra halvleken så utökade Kamerun sin ledning genom Christian Kofane.
Sydafrika vek dock inte ned sig och i den 88:e minuten satte Evidence Makgopa dit 1–2, men närmare än så kom inte ”Bafana Bafana”.
Kamerun höll undan och vann med 2–1 och nu väntar kvartsfinalspel för nationen.
