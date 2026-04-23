Kim Hellbergs ”Boro” har säkrat kvalplatsen

Kim Hellberg och Middlesbrough har allt jämnt chans på Premier League.

Under gårdagen besegrades jumbon Sheffield Wednesday på hemmaplan.

Därmed har klubben säkrat en kvalplats till den högsta serien.

Coventry City är redan klara för uppflyttning från Championship. Nu återstår en direktplats till Premier League, samt fyra kvalplatser där en ensam vinnare flyttas upp till den engelska högstaligan.

Under onsdagen besegrade Middlesbrough Sheffield Wednesday med 1–0 hemma på Riverside Stadium, vilket betyder att ”Boro” med två matcher kvar redan i praktiken har säkrat en kvalplats till nästa års Premier League.

Sex poäng skiljer Middlesbrough från Hull City, som ligger precis utanför de fyra kvalplatserna. Kim Hellbergs gäng har därtill en 17 mål bättre målskillnad än Hull.

”Boro” har fortfarande chansen på en direktplats till Premier League men det kräver att andra resultat går deras väg. Både Millwall och Jens Cajustes Ipswich Town har tre poäng mer än Middlesbrough inför de två avlutande omgångarna.

Southampton finns även med i leken. Sydkustlaget har lika många poäng som Middlesbrough med en tre mål bättre målskillnad.

Kim Hellbergs lag ställs mot Watford och Wrexham i sina två sista matcher.