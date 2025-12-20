Kim Hellbergs första förlust med Middlesbrough

Kim Hellberg har åkt på sin första förlust med Middlesbrough.

Hans segersvit är därmed över.

Foto: Bildbyrån

Middlesbrough mötte Bristol City under lördagen. Kim Hellberg som hade fyra raka segrar inför matchen gick för ännu en, men så blev det inte. Hellberg fick istället sin första förlust med Middlesbrough.

Middlesbrough förlorade med 0-2. Emil Riis kunde ge Bristol City ledningen efter dryga kvarten samtidigt som Middlesbrough åkte på en tung skada. Mittfältaren Riley McGree tvingades att utgå.

– Det är en enorm smäll för Middlesbrough. Han (McGree) har varit i fantastisk form för tillfället. Han ser helt förstörd ut, som en man som vet att det här är allvarligt, sa BBC-kommentatorn Mark Drury.

Rob Atkinson fastställde slutresultatet till 2–0.