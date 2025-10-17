Klart: Barcelona förlänger avtalet med Spotify

Barcelona och Spotify har kommit överens om ett nytt sponsoravtal.

Enligt Mundo Deportivo är det nya avtalet värt över fem miljarder kronor.

Sedan mars 2022 har Spotify varit huvudpartner till Barcelona, och Camp Nou döptes om till Spotify Camp Nou.



Det nya avtalet, som sträcker sig till 2030, omfattar bland annat tryck på herr- och damlagens matchtröjor samt träningskläder. Dessutom förlängs namnrätten för arenan Spotify Camp Nou fram till 2034.



Barcelona får totalt 460 miljoner euro (drygt 5 miljarder kronor) genom avtalet.

Arenan har varit under renovering, men klubben närmar sig nu återkomsten till hemmaplan.

Barcelona ligger på andra plats i La Liga och ställs i helgen mot Girona.