Klart: Dani Carvajal lämnar Real Madrid

Nu är det officiellt. Dani Carvajal lämnar Real Madrid efter totalt 23 säsonger i klubben.



– Real Madrid CF och vår lagkapten Dani Carvajal har kommit överens om att avsluta ett fantastiskt gemensamt kapitel för vår klubb i slutet av den nuvarande säsongen. Real Madrid vill uttrycka sin tacksamhet och tillgivenhet till en av klubbens och världens största legendarer, skriver Real Madrid i ett uttalande.

Den 34-årige högerbacken kom till klubbens akademi redan som tioåring och återvände till a-laget 2013 efter en kort sejour i Bayer Leverkusen. Sedan dess har han spelat 450 matcher och varit med om att vinna 27 titlar, däribland sex Champions League-troféer.

– Dani Carvajal är en legendar och en symbol för Real Madrid, säger klubbpresidenten Florentino Pérez.

Klubbpresidenten skickade även en känslosam hälsning till lagkaptenen.

– Detta är och kommer alltid att vara hans hem, säger Pérez.

Real Madrid väntas hylla Carvajal i samband med säsongens sista hemmamatch mot Athletic Club.