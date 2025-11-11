Klart: De blir nya majoritetsägare i Atletico Madrid

Atletico Madrid har fått en ny majoritetsägare.

De heter Apollo Sports Capital.

Foto: Alamy

Under tisdagen offentliggör Atletico Madrid en stor nyhet. Det är nämligen så att huvudstadsklubben har fått en ny majoritetsägare.

Fyra av de nuvarande ägarna har sålt delar av sina aktier i klubben och en ny aktör har klivit in som majoritetsägare. De heter Apollo Sports Capital och har investerar stora pengar i klubben.

Enligt Marca har den amerikansk investeringsfonden en plan på att öka sin närvaro i sportvärlden med hela fem miljarder dollar – eller 47,5 miljarder kronor.

Den första stora satsningen har de alltså gjort i Atletico Madrid, där man har köpt 55 procent av klubben.