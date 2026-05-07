Klart: Jesper Karlström förlänger med Udinese

Jesper Karlström har utvecklats till en bärare bjälke i Udinese.

Nu belönas svensken med ett nytt avtal till 2028.

Det meddelar klubben på sina sociala kanaler.

Sedan Jesper Karström anslöt till Udinese har han haft en given plats på lagets mittfält. Inför årets säsong blev han dessutom utnämnd till lagkapten efter att Florian Thauvin lämnade klubben.

Nu ser 30-åringen ut att bli kvar i Udinese över en överskådlig framtid. Klubben har meddelat att Karlström har kritat på ett nytt avtal som sträcker sig till 2028.

Jesper Karlström har en så länge spelat totalt 74 tävlingsmatcher för Udinese. Den här säsongen har han startat 33 av 35 matcher i Serie A och ingen Udinese-spelare har gjort fler minuter i ligan än svensken.

30-åringen har även representerat Lech Poznan, Djurgården och Brommapojkarna. Han är noterad för 23 landskamper för Sverige.