Klart: Kyle Walker avslutar landslagskarriären

Det engelska herrlandslaget blir en namnstark profil svagare.

Kyle Walker meddelar nämligen denna tisdag att han valt att avsluta landslagskarriären.

”Att spela för England har alltid varit den största äran i min karriär och något jag alltid kommer att vara stolt över”, skriver han via Instagram.

Foto: Bildbyrån

Kyle Walker har en lång och fin karriär bakom sig.

Ytterbacken har representerat flertalet storklubbar, vunnit en hel del titlar och representerat England vid 96 tillfällen. Några fler landskamper kommer det dock inte att bli.

Denna tisdag meddelar nämligen 35-åringen via Instagram att han avslutar landslagskarriären.

”Att spela för England har alltid varit den största äran i min karriär och något jag alltid kommer att vara stolt över. Tack till varje lagkamrat, tränare, manager, supportrarna och alla bakom kulisserna som har varit en del av resan. Varje vrål från fansen har drivit laget framåt och jag ser fram emot att följa med dem för att stötta killarna i VM”, skriver han via Instagram.

Walkers landslagsdebut kom 2011 och hans senaste landskamp var mot Senegal förra året.