Klart: Tidigare MFF-talangen stannar i Nordsjälland

Den tidigare Malmö FF-talangen Matej Tuka stannar i Danmark.

Han har skrivit på ett nytt långtidskontrakt med FC Nordsjälland till 2030.

18-åringen lämnade Malmö FF i början av 2025 och har sedan dess utvecklats i den danska klubben. Under året har han tränat med A-laget och fått speltid i P19-laget.

Fotbolldirektören Alexander Riget säger att klubben såg stor potential i Tuka redan vid värvningen och att utvecklingen gått i rätt riktning.

– Sedan han kom har han tagit några riktigt bra steg i vår miljö, så det är därför helt naturligt för både oss och Matej att nu förlänga avtalet, säger fotbolldirektör Alexander Riget.

Tuka har även representerat Sveriges ungdomslandslag vid flera tillfällen.