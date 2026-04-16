Klart: Tidigare MFF-talangen stannar i Nordsjälland
Den tidigare Malmö FF-talangen Matej Tuka stannar i Danmark.
Han har skrivit på ett nytt långtidskontrakt med FC Nordsjälland till 2030.
Matej Tuka har skrivit på ett nytt avtal med FC Nordsjälland som sträcker sig till 2030.
18-åringen lämnade Malmö FF i början av 2025 och har sedan dess utvecklats i den danska klubben. Under året har han tränat med A-laget och fått speltid i P19-laget.
Fotbolldirektören Alexander Riget säger att klubben såg stor potential i Tuka redan vid värvningen och att utvecklingen gått i rätt riktning.
– Sedan han kom har han tagit några riktigt bra steg i vår miljö, så det är därför helt naturligt för både oss och Matej att nu förlänga avtalet, säger fotbolldirektör Alexander Riget.
Tuka har även representerat Sveriges ungdomslandslag vid flera tillfällen.
