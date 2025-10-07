Klart: Wålemark återvänder till Norge – tar över Raufoss

Jörgen Wålemark återvänder till Norge.

Han är klar som ny tränare för Raufoss.

– Han kommer in med energi, säger styrelseordföranden Mathias Engebakken i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Jörgen Wålemark fick sparken av Stabæk i somras och nu har den svenska tränaren ett nytt jobb. Han ska leda Raufoss och tar över klubben med fem omgångar kvar i ligan.

– Jörgen kommer in med energi, erfarenhet och en stark önskan om att bidra med dynamik och kraft in i gruppen. Nu handlar det om att samla oss, stå samman och göra allt vi kan för att avsluta säsongen på bästa möjliga sätt, säger styrelseordföranden Mathias Engebakken i ett uttalande.

Raufoss har har tre poäng ned till just Stabæk på negativ kvalplats i norska andraligan.



