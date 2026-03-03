Klubben bekräftar: Ronaldo skadad

Cristiano Ronaldo är lårskadad.

Det meddelar hans klubb Al Nassr.

Foto: Bildbyrån

Cristiano Ronaldo, 41, haltade av planen i Al Nassrs senaste match i den saudiska ligan. När stjärnan satte sig på bänken lades en ispåse hans lår.

Under tisdagen bekräftade Al Nassr att portugisen ådragit sig en skada i bakre lår.

”Han har påbörjat ett rehabiliteringsprogram och kommer att utvärderas dag för dag”, meddelade laget utan att ge en exakt tidsprognos.

Cristiano Ronaldo noteras för 22 mål och fyra assist på 26 tävlingsmatcher den här säsongen.