Lazio-tränaren Maurizio Sarri har opererats

Lazios tränare Maurzio Sarri har genomgått ett kirurgiskt ingrepp.

Anledningen ska vara förmaksflimmer.

Det rapporterar italienska medier.

Foto: Bidlbyrån

Den förre Chelsea-tränaren Maurizio Sarri har drabbats av förmaksflimmer i hjärtat. En diagnos som rubbar hjärtrytmen.

Nu rapporterar flera italienska medier att Lazio-tränaren har opererats. Ingreppet uppges vara rutinmässigt han väntas vara tillbaka i arbete om några dagar.

Sarri tog över som tränare i Lazio i somras och klubben ligger för närvarande på en åttondeplats i Serie A.

66-åringen har tidigare varit tränare i klubbar som Empoli, Napoli och Juventus.