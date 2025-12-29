Lazio-tränaren Maurizio Sarri har opererats
Lazios tränare Maurzio Sarri har genomgått ett kirurgiskt ingrepp.
Anledningen ska vara förmaksflimmer.
Det rapporterar italienska medier.
Den förre Chelsea-tränaren Maurizio Sarri har drabbats av förmaksflimmer i hjärtat. En diagnos som rubbar hjärtrytmen.
Nu rapporterar flera italienska medier att Lazio-tränaren har opererats. Ingreppet uppges vara rutinmässigt han väntas vara tillbaka i arbete om några dagar.
Sarri tog över som tränare i Lazio i somras och klubben ligger för närvarande på en åttondeplats i Serie A.
66-åringen har tidigare varit tränare i klubbar som Empoli, Napoli och Juventus.
