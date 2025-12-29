Prenumerera

Logga in
Foto: Bidlbyrån

Lazio-tränaren Maurizio Sarri har opererats

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Lazios tränare Maurzio Sarri har genomgått ett kirurgiskt ingrepp.
Anledningen ska vara förmaksflimmer.
Det rapporterar italienska medier.

Foto: Bidlbyrån

Den förre Chelsea-tränaren Maurizio Sarri har drabbats av förmaksflimmer i hjärtat. En diagnos som rubbar hjärtrytmen.

Nu rapporterar flera italienska medier att Lazio-tränaren har opererats. Ingreppet uppges vara rutinmässigt han väntas vara tillbaka i arbete om några dagar.

Sarri tog över som tränare i Lazio i somras och klubben ligger för närvarande på en åttondeplats i Serie A.

66-åringen har tidigare varit tränare i klubbar som Empoli, Napoli och Juventus.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt