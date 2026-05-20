Uppgifter: Hull City vill slippa kvalet till Premier League

Hull City ska göra upp med Middlesbrough om en plats i Premier League.

Nu hoppas klubben få slippa spela finalmatchen.

Istället vill Hull få en automatisk uppflyttning till högstaligan, skriver TalkSport.

Foto: Bildbyrån

Southampton blev nyligen diskade från Championship-turneringen där den sista uppflyttningsplatsen till Premier League står på spel.

Detta efter att ha spionerat på sin motståndare Middlesbrough inför semifinalen lagen emellan. Därmed fick Kim Hellbergs lag platsen i finalen.

Nu har finalmotståndarna Hull City börjat undersöka möjligheten att få slippa kvala mot ”Boro”. Enligt Ben Jacobs från TalkSport är klubben i kontakt med jurister för att utreda frågan.

Anledningen ska vara att klubben spenderat en hel vecka på att förbereda sig för ett möte med Southampton, till synes helt i onödan.

Southampton kommer lämna in en överklagan om beslutet ikväll.

Finalen på Wembley är planerad att spelas den 23 maj.