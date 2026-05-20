Klart: Tidigare AIK-back lämnar St. Pauli

Karol Mets sitter på ett utgående kontrakt med St. Pauli.

Nu bekräftar den tidigare AIK-spelaren att det inte blir en förlängning.

– En stor del av mitt hjärta kommer alltid att vara kvar i Hamburg, skriver estländaren på Instagram.

St. Pauli blev nyligen klara för nedflyttning från Bundesliga. Lagets estländska mittback Karol Mets meddelar nu att han lämnar klubben i samband med att hans kontrakt går ut.

”Jag vill tacka alla som kring klubben som litat på mig. Jag kan säga med hela mitt hjärta att jag alltid försökte betala tillbaka för det förtroendet både på och utanför planen. Jag må flytta, men en stor del av mitt hjärta kommer alltid att vara kvar i Hamburg”, skriver han på Instagram.

Karol Mets gjorde även två säsonger i AIK. Estländaren värvades som ersättare till guldhjälten Robin Jansson inför säsongen 2019. Totalt blev det 59 matcher i svartgult innan flyttlasset gick till saudiska Al-Ettifaq.

2022 anslöt mittbacken till St. Pauli och han var med när klubben tog steget upp till Bundesliga för första gängen på 12 år. Mets kommer därmed inte följa med klubben tillbaka till den tyska andradivisionen inför nästa säsong.

”Bara tiden kan utvisa vad som händer här näst, men en sak är säker: jag kommer sakna er alla”, skriver han.