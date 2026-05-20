Uppgifter: Förre Blåvitt-tränaren förhandlar med klassisk klubb

Jens Berthel Askou kan lämna skotska Motherwell.

Den danske tränaren förhandlar med Toulouse.

Detta enligt tidningen The Herald.

Motherwells huvudtränare Jens Berthel Askou har under en tid ryktats bort. Den förre IFK Göteborg-tränaren har kopplats ihop med den franska klubben Toulouse.

Nu rapporterar The Herald att en flytt är allt närmre. Tidningen uppger att Toulouse har tagit formell kontakt med Motherwell och att förhandlingar äger rum.

Askou tog över Motherwell i fjol och slutade på fjärdeplats den här säsongen.

Dansken basade över Blåvitt mellan 2023 och 2024.