Lazio vann stormötet – Basic hjälte

Lazio tog emot Juventus denna söndagskväll.

Huvudstadslaget gick också vinnande ur drabbningen.

Toma Basic stod för matchens enda mål.

Foto: Alamy

Det vankades stormöte i Italien denna söndagskväll. Lazio tog emot Juventus på Stadio Olimpico.

Hemmalaget kopplade greppet tidigt genom Toma Basic, som från distans satte dit 1–0 via ett Juventus-ben i den 9:e minuten.

1–0 till hemmalaget var även ställningen i halvtid.

I paus valde Juventus-tränaren Igor Tudor att agera genom att kasta in Kenan Yildiz, men trots det och flera andra offensiva byten så fick Juventus inte hål på Lazio denna afton, utan Baisc mål blev matchens enda.