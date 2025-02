Leeds närmar sig Premier League – avgjorde sent

Leeds United stormar mot en plats i nästa års Premier League.

Under måndagskvällen låg man under mot Sunderland i minut 78.

Därefter kvitterade Pascal Struijk – och avgjorde i minut 95.



Under våren 2023 tvingades Leeds United lämna Premier League efter två raka säsonger i högstaligan.



Nu närmar sig ”The Whites” en återkomst.



Efter dagens seger mot Sunderland på Elland Road – där Pascal Struijk blev stor matchhjälte med sina två mål – toppar man The Championship. Ner till tredjeplatsen, som innebär kval, skiljer det sju poäng.



De två bästa lagen i Championship avancerar direkt till Premier League.



Sunderland befinner sig på en fjärdeplats i serien.

Video Dramatik när Everton kvitterade i sista minuten mot Liverpool