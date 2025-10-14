Legendaren berättar om mardrömmen efter karriären

Han är en av Valencias största genom alla tider.

Men Vicente hade också ett skadehelvete under karriären som präglar spanjoren än i dag.

– Jag kan inte cykla eller spela paddeltennis, berättar han i podcasten Mano a Mano.

Bildbyrån.

Vicente spåddes bli bäst i världen på sin position. Kanske var han också världens bästa vänsterytter under sin prime i Valencia när klubben spelade dubbla Champions League-finaler och vann dubbla ligatitlar i början av 2000-talet.

Trots att han gjorde över 400 matcher i Valenciatröjan kunde han gjort betydligt fler, så även i det spanska landslaget där det blev sammanlagt 38 A-kamper – detta om det inte vore för alla skador. Det berättar den i dag 44-årige spanjoren i podcasten Mano a Mano som Marca hänvisar till.

Även nu efter karriären, som avslutades 2013 i engelska Brighton, gör sig skadorna från fotbollen påmind.

– Jag kan mer eller mindre leva ett hyggligt liv, men jag kan inte cykla eller spela paddeltennis. Jag kan inte belasta min fotled särskilt bra och jag har opererats tre gånger i höger höft och två gånger i fotleden, säger han i podcasten och fortsätter:

– Det är omöjligt för mig att stå länge eftersom jag inte kan, för min höft börjar besvära mig, min fotled också.